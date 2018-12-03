Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 3 декабря (09.00-21.00) Облачно. На большей части страны временами пройдут осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от 0°С до -5°С, по западу +1.. +4°С. В Минске: временами осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь)(вероятность осадков 80-90%), слабые туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха: утром -2.. -4°С, днем -1..-2°С, вечером -1..+1°С.

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▪ Опубликовано 03.12.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33001 | Новости в RSS.

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