Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 2 декабря. Облачно с прояснениями. Утром на значительной части, днем по северо-востоку республики небольшой снег. По Брестской и Гродненской областям местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Максимальная температура воздуха -2.. -7°С, по юго-западу -1..+1°С. В Минске: утром небольшой снег (вероятность осадков 80-90%), днем без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха: утром -6.. -8°С, днем -5..-7°С, вечером -5..-7°С.

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▪ Опубликовано 02.12.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=33000 | Новости в RSS.

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