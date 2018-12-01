Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 1 декабря Облачно. Временами снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха -3.. -9°C. В Минске: временами снег (вероятность осадков 80-90%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.Температура воздуха утром -8..-10°C, днем -6.. -8°C, вечером -7..-9°C.

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▪ Опубликовано 01.12.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32999 | Новости в RSS.

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