Прогноз на1-3 декабря. На большей части территории страны снег, слабая метель, гололедица

1 декабря ночью по юго-востоку Беларуси, днем на большей части территории погодные условия будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Украины. Ожидается облачно, ночью с прояснениями. Ночью по юго-востоку, утром и днем на большей части территории страны снег, местами слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -7..-13°С, при прояснениях -14..-16°С, максимальная - в середине дня -3..-9°С. Атмосферное давление будет падать.

2 декабря сохранится влияние атмосферного фронта, уходящего на северо-запад ЕТР. Ночью на большей части, днем местами, преимущественно по востоку страны, пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -6..-11°С, по западу при прояснениях до -13°С, максимальная днем -1..-7°С, по западу 0..+1°С.

3 декабря на республику с Западной Европы переместится фронтальный раздел, вслед за которым начнут поступать теплые неустойчивые воздушные массы атлантического происхождения. Ночью по западу республики, днем на большей части территории ожидаются осадки (снег, мокрый снег, утром и днем переходящий в дождь). Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С, по востоку до -8..-12°С, максимальная - днем от -4°С по востоку до +4°С по западу страны.