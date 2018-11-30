Метеоновости
На реках отмечаются резкие колебания уровней воды
В истекший период (24-29 ноября) установившаяся морозная погода способствовала активному развитию ледообразовательных процессов на водных объектах страны.
В настоящее время в связи с ледообразованием на реках отмечаются резкие (до 32 см за сутки) колебания уровней воды.
Почти повсеместно на водных объектах наблюдаются ледяные образования в виде заберегов и шугохода. Ледостав и ледостав с полыньями установился на отдельных участках Западной Двины, Днепра, Березины, Сожа, Припяти и большинстве их притоков, а также озерах Червоное и Лукомское, водохранилищах: Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода.
В ближайшие дни уровенный режим рек существенно не изменится, ледообразование на реках и водоемах продолжится.
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▪ Опубликовано 30.11.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32997
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