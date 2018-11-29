Прогноз на 30 ноября-2 декабря. Сохранится холодная погода

30 ноября территория Беларуси будет находиться на западной периферии холодного антициклона. Ожидается облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, по западу страны порывистый.Температура воздуха минимальная ночью -6..-12°С, по востоку республики при прояснениях -13..-17°С, максимальная - в середине дня -2..-8°С. Атмосферное давление будет падать.

1 декабря ночью Беларусь в основном останется на периферии холодного антициклона, утром и днем преимущественно в центральных и восточных районах скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Украины. Ночью по юго-востоку, днем преимущественно в центральных и восточных районах страны, пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -7..-14°С, при прояснениях до -16°С, максимальная - днем -3..-9°С.

2 декабря погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, в восточных районах страны сохранится влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -6..-11°С, по западу при прояснениях до -13°С, максимальная -днем 0..-7°С.