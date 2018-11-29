Метеоновости
Прогноз погоды на день 29 ноября
Облачно с прояснениями. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный умеренный. Максимальная температура воздуха -3..-9°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха: утром -6.. -8°С, днем -5..-7°С, вечером -9..-11°С.
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▪ Опубликовано 29.11.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32992 | Новости в RSS.
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