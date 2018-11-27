Прогноз на 28-30 ноября. Беларусь будет находиться под влиянием холодного скандинавского антициклона

28 ноября территория Беларуси будет находиться под влиянием холодного скандинавского антициклона. Ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный слабый. Температура воздуха минимальная ночью -4..-10°С, при прояснениях -11..-13°С, максимальная днем -1..-7°С. Атмосферное давление будет расти.

29-30 ноября на территории нашей страны сохранится влияние холодного скандинавского антициклона.

29 ноября без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит -8..-15°С, местами ожидается понижение до -18°С, днем -2..-9°С.

30 ноября без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью -7..-14°С, по востоку -15..-18°С, днем -3..-10°С.