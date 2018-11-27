Метеоновости
Прогноз погоды на день 27 ноября
Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха 0..-6°C.
В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром -3..-4°C, днем -1..-3°C, вечером -3..-5°C.
Поделиться новостью «Прогноз погоды на день 27 ноября»
▪ Опубликовано 27.11.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32986 | Новости в RSS.
▪ Условия републикации «Прогноз погоды на день 27 ноября».