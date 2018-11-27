Прогноз погоды на день 27 ноября

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха 0..-6°C.

В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха утром -3..-4°C, днем -1..-3°C, вечером -3..-5°C.