Прогноз на 27-29 ноября. Преимущественно без осадков

27 ноября погоду Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь по северо-востоку республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку страны небольшой снег. Ночью и утром местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, при прояснениях -10..-12°С, максимальная - в середине дня 0..-6°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

28-29 ноября республика попадет под влияние холодного скандинавского антициклона, который переместится с территории Литвы.

28 ноября без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный слабый. Температура воздуха минимальная ночью -5..-11°С, при прояснениях до -14°С, максимальная - днем -1..-7°С.

29 ноября без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -8..-15°С, местами до -18°С, максимальная - днем -2..-9°С.