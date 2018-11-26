Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 26 ноября Преобладание облачной погоды. В отдельных районах небольшой снег, мокрый снег. Утром по югу слабый туман. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный слабый. Максимальная температура воздуха -4.. +1°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха: утром -2 -3°С, днем около -2°С, вечером -2..-4°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 26 ноября»

▪ Опубликовано 26.11.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32983 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 26 ноября».