Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 24 ноября Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха -3..+3°C. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха утром -5..-7°C, днем -2..-4°C, вечером -1..-3°C.

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▪ Опубликовано 24.11.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32979 | Новости в RSS.

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