Прогноз на 24-26 ноября. Слабый туман, гололед, на дорогах гололедица

24 ноября погоду Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами, преимущественно по северу страны, небольшие осадки (в основном мокрый снег). В отдельных районах слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, максимальная - в середине дня -3..+3°С. Атмосферное давление будет падать.

25 ноября республика будет находиться под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от -6°С по северо-востоку до +1°С по юго-западу страны, максимальная - днем -3..+4°С.

26 ноября ночью сохранится влияние атмосферного фронта, днем погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления. Ночью и утром на большей части территории, днем по крайнему юго-востоку страны ожидается кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорогах гололедица. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С по северу при прояснениях до -9°С, максимальная днем -5..+1°С.