Ледяные образования наблюдаются на Соже, его притоках, а также притоках Березины и Припяти

В настоящее время на реках наблюдается в основном небольшой (1-3 см за сутки) спад уровней воды и ровный их ход.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и в водоемах понизилась и составляет +0,1..+5,0°С.

Ледяные образования в виде заберегов и шугохода наблюдаются на отдельных участках Сожа, некоторых его притоках, а также отдельных притоках Березины и Припяти.

В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды, ледообразовательные процессы будут продолжаться.