Метеоновости
Ледяные образования наблюдаются на Соже, его притоках, а также притоках Березины и Припяти
В настоящее время на реках наблюдается в основном небольшой (1-3 см за сутки) спад уровней воды и ровный их ход.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.
Температура воды в реках и в водоемах понизилась и составляет +0,1..+5,0°С.
Ледяные образования в виде заберегов и шугохода наблюдаются на отдельных участках Сожа, некоторых его притоках, а также отдельных притоках Березины и Припяти.
В ближайшие дни на большинстве рек будет наблюдаться спад уровней воды, ледообразовательные процессы будут продолжаться.
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▪ Опубликовано 23.11.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32976
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