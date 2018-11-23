Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 23 ноября Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха -3.. +2°C. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром и днем 0.. -2, вечером -1..-3°C.

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▪ Опубликовано 23.11.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32975 | Новости в RSS.

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