Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 ноября Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -3 до +2°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха: утром -2..-4°С, днем 0.. -2°С, вечером . -1..-3°С.

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▪ Опубликовано 22.11.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32972 | Новости в RSS.

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