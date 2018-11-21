Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 21 ноября Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Максимальная температура воздуха -2.. +3°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха: утром -1..-3°С, днем -1..+1°С, вечером 0.. -1°С.

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▪ Опубликовано 21.11.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32968 | Новости в RSS.

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