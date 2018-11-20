В ближайшие дни на реках активизируются ледообразовательные процессы

В настоящее время на реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью 1-8 см за сутки.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и в водоемах понизилась и составляет +0,1-+6,0°С.

В связи с понижением температуры воды на отдельных участках рек бассейнов Днепра, Березины, Сожа и Припяти появились ледяные образования в виде заберегов и шугохода.

В ближайшие дни на реках сохранятся небольшие колебания уровней воды, ледообразовательные процессы активизируются.