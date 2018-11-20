Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 20 ноября Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха -3.. +3°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха: утром около 0°С, днем около 0°С, вечером 0.. -1°С.

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▪ Опубликовано 20.11.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32964 | Новости в RSS.

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