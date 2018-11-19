Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 19 ноября Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха -1..+4°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Слабые туман и гололед, местами на дорогах гололедица. Температура воздуха: утром 0..+2°С, днем 0..+2°С, вечером -1..-3°С.

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▪ Опубликовано 19.11.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32961 | Новости в RSS.

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