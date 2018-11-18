Сегодня 18 ноября (воскресенье) в период с 17 час 30 мин на большей части территории республики ожидается туман, который сохранится в течение ночи 19 ноября (понедельник). Видимость в тумане 100-500 м. В Минске: сегодня 18 ноября (воскресенье) в период с 18 час 00 мин по городу ожидается туман, который сохранится в течение ночи 19 ноября (понедельник). Видимость в тумане 100-500 м.

Оранжевый уровень опасности.