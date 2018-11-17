Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 17 ноября Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Утром местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -2°С до +4°С. В Минске: увеличение облачности. Без осадков. Температура воздуха: утром -5..-7°С, днем -1..+1°С, вечером -1..-3°С.

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▪ Опубликовано 17.11.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32956 | Новости в RSS.

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