8 ноября (четверг) с 18 часов до 21 часа по Витебской, Могилевской и Минской областям, а с 21 часа до 24 часов по Гродненской и Гомельской областям ожидаются туманы при видимости 100-500 м, которые сохранятся до 10-12 часов 9 ноября (пятница). 8 ноября (четверг) с 19.30 и в ночные и утренние часы 9 ноября (пятница) по Минску сохранится туман при видимости 100-500 м.

Уровень опасности: желтый.