29 октября (понедельник) во многих районах республики, утром и днем по Минской области ожидаются продолжительные сильные осадки (дождь, по северной половине – с мокрым снегом). По Минску: Утром и днем 29 октября (понедельник) по городу ожидаются продолжительные сильные осадки (дождь, возможен мокрый снег).

Оранжевый уровень опасности.