Метеоновости
29 октября (понедельник) во многих районах республики, утром и днем по Минской области ожидаются продолжительные сильные осадки (дождь, по северной половине – с мокрым снегом). По Минску: Утром и днем 29 октября (понедельник) по городу ожидаются продолжительные сильные осадки (дождь, возможен мокрый снег).
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▪ Опубликовано 28.10.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32894
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