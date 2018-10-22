Во второй половине дня 23 октября (вторник) и в течение суток 24 октября (среда) по юго-западу страны, 25 октября (четверг) ночью на большей части территории, утром и днем по юго-востоку республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. 25 октября (четверг) ночью по Минску ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Оранжевый уровень опасности.