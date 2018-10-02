Утром и днем 3 октября (среда) во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. 4 октября (четверг) ночью и утром на большей части территории, днем по северо-востоку сохранится ветер порывами 15-20 м/с. В Минске днем 3 октября (среда) по городу ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. 4 октября (четверг) ночью и утром сохранится ветер порывами 15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.