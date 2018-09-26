Метеоновости
28 сентября (пятница) ночью по северной половине республики, утром и днем во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске утром и днем 28 сентября (пятница) ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»
▪ Опубликовано 26.09.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32794
▪ Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».
Новости на старой версии сайта: Предупреждение о неблагоприятном явлении.