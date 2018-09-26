28 сентября (пятница) ночью по северной половине республики, утром и днем во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске утром и днем 28 сентября (пятница) ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Оранжевый уровень опасности.