Метеоновости

Прогноз по Беларуси на день 17 сентября Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +17°С до +23°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха: утром +8..+11°С, днем +19..+21°С, вечером +14..+16°С.

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▪ Опубликовано 17.09.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32757 | Новости в RSS.

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