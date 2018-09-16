Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 16 сентября Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северо-востоку республики небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, по востоку порывистый. Максимальная температура воздуха +14.. +20°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха: утром +12..+14°С, днем +15..+17°С, вечером +13..+15°С.

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▪ Опубликовано 16.09.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32756 | Новости в RSS.

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