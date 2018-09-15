Метеоновости
Прогноз погоды на день 15 сентября
Преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +13.. +19°C, по юго-востоку +20.. +26°C. В Минске: временами дождь (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха утром +10..+12°C, днем +14.. +16°C, вечером +11.. +13°C.
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▪ Опубликовано 15.09.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32754 | Новости в RSS.
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