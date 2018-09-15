Прогноз погоды на день 15 сентября

Преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Утром местами слабый туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +13.. +19°C, по юго-востоку +20.. +26°C. В Минске: временами дождь (вероятность осадков 80-90%). Температура воздуха утром +10..+12°C, днем +14.. +16°C, вечером +11.. +13°C.