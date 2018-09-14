Температура воды в реках и водоемах составляет 12-21°С

По состоянию на 14 сентября рост уровней воды с интенсивностью 1-25 см за сутки наблюдается на Западной Двине на участке Полоцк-Верхнедвинск, Вилии у д. Михалишки, Березине у г. Светлогорск, отдельных их притоках, а также некоторых притоках Немана, Западного Буга и Припяти. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Днепре, Соже и Припяти отмечается спад уровней воды и ровный их ход.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель, здесь уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах составляет 12-21°С.

В ближайшие дни на отдельных участках рек будет отмечаться небольшой рост уровней воды.