Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 13 сентября Облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-востоку республики кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +18..+23°С, по юго-востоку до +26°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха: утром +16..+18°С, днем +19..+21°С, вечером +17..+19°С.

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▪ Опубликовано 13.09.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32746 | Новости в RSS.

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