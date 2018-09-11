Метеоновости

Прогноз на день 11 сентября Облачно с прояснениями. Местами по стране небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений умеренный. Максимальная температура воздуха +19.. +25°C. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +13.. +15°C, днем +21.. +23°C, вечером +18.. +20°C.

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▪ Опубликовано 11.09.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32739 | Новости в RSS.

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