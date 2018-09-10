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Происходит постепенное понижение температуры воды и в настоящее время она составляет 11-20°С
По состоянию на 10 сентября на реках республики наблюдается в основном спад уровней воды с интенсивностью 1-9 см за сутки.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель, здесь уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.
В реках и водоемах происходит постепенное понижение температуры воды и в настоящее время она составляет 11-20°С.
В ближайшие дни на реках страны будет наблюдаться спад уровней воды.
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▪ Опубликовано 10.09.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32738
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