Прогноз по Беларуси на 11 - 13 сентября

11 сентября погоду Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе, по юго-востоку страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер переменных направлений, слабый до умеренного. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +9..+15°С, во второй половине дня повысится до +19..+25°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

12 сентября Беларусь в основном будет находиться под влиянием теплой воздушной массы, поступающей с Западной Европы, преимущественно по северу республики погоду обусловит малоактивный фронтальный раздел. Местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер западный, юго-западный, умеренный, днем по северной половине республики порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +21..+27°С, по северу +18..+20°С.

13 сентября скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западной четверти, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +17..+24°С, в южных районах +25..+27°С.