Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 10 сентября Облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +18 С до +24°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха: утром +14..+16°С, днем +22..+24°С, вечером +18..+20°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 10 сентября»

▪ Опубликовано 10.09.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32735 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 10 сентября».

Новости на старой версии сайта: Прогноз погоды по Беларуси на день 10 сентября.