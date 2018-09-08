Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 8 сентября Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +20.. +26°C. В Минске: без осадков. Температура воздуха утром +14.. +16°C, днем +23.. +25°C, вечером +18..+21°C.

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▪ Опубликовано 08.09.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32733 | Новости в RSS.

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