Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 7 сентября Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-западу страны небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +21.. +27°С. В Минске: без осадков . Температура воздуха: утром +16..+18°С, днем +23..+25°С, вечером +18..+20°С.

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▪ Опубликовано 07.09.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32730 | Новости в RSS.

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