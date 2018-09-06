Прогноз по Беларуси на 7 - 9 сентября

7 сентября погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе, лишь ночью и утром по юго-западу республики скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах по юго-западу страны небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10..+16°С, во второй половине дня повысится до +21..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

8-9 сентября погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.

8 сентября преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по крайнему югу страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +20..+26°С.

9 сентября преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +21..+27°С.