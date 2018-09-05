Температура воды в реках и водоемах составляет 14-22°С

Выпавшие осадки обусловили небольшой (1-15 см за сутки) рост уровней воды на Немане, Вилии, Западной Двине на участке Полоцк-Верхнедвинск, Днепре у г. Орша и некоторых их притоках. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Березине, Соже и Припяти наблюдается спад уровней воды и ровный их ход.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель, здесь уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах составляет 14-22°С.

В ближайшие дни на реках страны будут наблюдаться колебания уровней воды.