Прогноз по Беларуси на 6 - 8 сентября

6 сентября погодные условия Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом неустойчивом воздухе, ночью по западу республики скажется влияние малоподвижного фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в основном по западу, днем в отдельных районах страны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +11..+17°С, во второй половине дня повысится до +21..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

7-8 сентября погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, преимущественно по юго-западу страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы. В отдельных районах, преимущественно по юго-западу страны, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами сгустится туман. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, максимальная днем +20..+26°С.