Прогноз погоды по Беларуси на день 5 сентября

Облачно с прояснениями. Преимущественно по западной половине пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха в разгар дня составит +21..+27°C.

В Минске облачно с прояснениями. Утром кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), днем без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха в утренние часы +16..+18°C, в разгар дня +23..+25°C, к вечеру понижение до +19..+21°C.