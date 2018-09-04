Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 4 сентября Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, в отдельных районах град. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при грозах местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +22.. +27°С, по юго-востоку до +30°С. В Минске: кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 70-80%), при грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха: утром +16..+18°С, днем +24..+26°С, вечером +19..+21°С.

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▪ Опубликовано 04.09.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32718 | Новости в RSS.

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