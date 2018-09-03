Метеоновости
Сегодня 3 сентября (понедельник) в период с 22 часов 30 минут до 4 часов 30 минут 4 сентября (вторник) на большей части территории республики ожидаются грозы. При грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град. В Минске ожидается гроза, при грозе местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные погодные явления сохранятся в течение дня 4 сентября (вторник).
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▪ Опубликовано 03.09.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32717
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