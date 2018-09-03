Прогноз по Беларуси на 4 - 6 сентября

4 сентября погоду на территории Беларуси в основном будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с востока Украины, по северо-западу республики скажется влияние малоподвижного фронтального раздела. Облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западной половине республики пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +11..+17°С, во второй половине дня повысится до +22..+27°С, по юго-востоку воздух прогреется до +30°С.

5-6 сентября сохранится теплая погода.

5 сентября погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по западной половине республики скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта. Местами по западной половине республики ожидаются кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +21..+28°С.

6 сентября наша республика в основном окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, только ночью и утром в западных районах страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по западу страны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +20..+27°С.