Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 3 сентября Переменная облачность. Во второй половине дня в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +23°С до +29°С. В Минске: во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 35-45%). Температура воздуха: утром +14..+16°С, днем +24..+26°С, вечером +19..+21°С.

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▪ Опубликовано 03.09.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32713 | Новости в RSS.

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