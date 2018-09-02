Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 2 сентября Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Максимальная температура воздуха +23.. +28°С. В Минске: без осадков. Температура воздуха: утром +14..+16°С, днем +24..+26°С, вечером +19..+21°С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 2 сентября»

▪ Опубликовано 02.09.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32712 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 2 сентября».

Новости на старой версии сайта: Прогноз погоды по Беларуси на день 2 сентября.