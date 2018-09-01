Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 сентября Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по западной половине страны пройдут небольшие кратковременные дожди, ожидаются грозы. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит +21..+27°C. В Минске днем переменная облачность. Во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 30-40%). Температура воздуха в утренние часы +17..+20°C, в разгар дня воздух прогреется до +23..+25°C, к вечеру температура понизится до +18..+21°C.

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▪ Опубликовано 01.09.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32711 | Новости в RSS.

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