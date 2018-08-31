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Прогноз по Беларуси на 1 - 3 сентября
1 сентября погоду Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, по западной половине республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по западной половине страны небольшие кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10..+16°С, местами до +7..+9°С, во второй половине дня повысится до +21..+27°С. Атмосферное давление будет слабо расти.
2-3 сентября скажется влияние теплой неустойчивой воздушной массы, поступающей с Украины. По-прежнему переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах республики возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная в ночные часы +9..+16°С, максимальная в дневные часы от +22°С по северо-западу до +29°С по юго-востоку страны.
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▪ Опубликовано 31.08.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32710 | Новости в RSS.
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