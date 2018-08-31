Существенных изменений в уровенном и термическом режимах рек не ожидается

По состоянию на 31 августа на реках республики наблюдается в основном спад уровней воды с интенсивностью 1-5 см за сутки, небольшой (1-8 см за сутки) их рост отмечается на большем протяжении Немана и Сожа, отдельных участках Западной Двины и Днепра, а также некоторых притоках Припяти.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Западной Двине у г. Витебск, Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель, здесь уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах несколько понизилась и составляет +12..+22°С.

В ближайшие дни существенных изменений в уровенном и термическом режимах рек не ожидается.